Срочно объявили план «Ковер» — в минобороны рф заявили об очередной атаке беспилотник в московской области

Как пишут оккупанты, разрушений и пострадавших нет.

Российские власти сообщили, что этой ночью беспилотники пытались осуществить атаку на москву* и что средства ПВО сбили первый БПЛА в раменском районе московской области, а второй — в городском округе истра.

Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет. Об этом сообщил мэр москвы сергей собянин.

Минобороны рф подтвердило информацию о беспилотниках, сбитых их ПВО.

Традиционно в московских аэропортах внуково, домодедово и шереметьево срочно объявили план «Ковер» и было задержано несколько рейсов на вылет и на прилет.

На момент написания этого материала план «ковер» снят.

Отметим также, что вчера украинский министр, сыгравший ключевую роль в развитии индустрии дронов в стране, заявил, что Украина сможет совершать больше атак на российские корабли. «Будет больше дронов, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно», — заявил в пятницу в интервью министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отвечая на вопрос о недавних ударах под Крымом.

Курсор писал, что среди российской элиты возникла паника после серии ударов по Крыму и москве - Фейгин.

Напомним, что недавно в подмосковье рф произошел масштабный пожар возле здания Госавтоинспекции - видео.

Кроме того, в Украине ответили на вопрос, возможен ли компромисс НАТО с рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!