В российском регионе не мобилизовали ни одного мужчину – подробности

В республике Алтай военкомату не удалось отправить на войну в Украину ни одного человека.

По словам сенатора Владимира Полетаев, военные комиссариаты сейчас «актуализируют данные» о призывниках и направляют повестки.

«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Михайловичем Денисенко. Обсудили реализацию Указа (*путина – прим.ред.) на территории Республики Алтай. По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – рассказал Полетаев в своем Telegram-канале.

Почему никого не удалось мобилизовать – общественности не сообщили. Согласно статистике росстата, республику Алтай населяют как минимум 221 тысяча человек, 48% из которых – мужчины. Дополнительно Полетаев рассказал, что местная власть постоянно информирует местных жителей о мобилизации по «горячим линиям», отслеживает «фейки» и создает новых сервисах для призывников на «госуслугах».



Ранее в селе Шелтозеро республики Калерия военкомат никого не мобилизовал, потому что все местные жители ушли в леса собирать клюкву. Где искать потенциальных солдат – в местной администрации не знают.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!