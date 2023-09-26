В российском таганроге прозвучали взрывы - первые подробности

Сначала оккупанты сказали, что якобы сбили БПЛА, а потом заявили, что взрывы вызваны учениями.

Во вторник, 26 сентября, в таганроге* (российская федерация) были слышны громкие звуки взрывов.

Об этом сообщают российские паблики.

Местные жители сообщили по меньшей мере о двух "хлопках", а также видели в небе белые следы. В результате российские оккупанты заявили, что якобы сбили беспилотный летальный аппарат, а информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже в каналах написали, что громкие звуки и инверсионные следы, что люди видят над таганрогом, вызваны учениями военнослужащих. Других подробностей пока не поступало.

"Курсор" писал ранее, что россияне заявили, что в селе муром белгородской области якобы произошла атака дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи. На данный момент отмечается отсутствие пострадавших, а оперативные службы поспешили на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Еще мы писали, что утро понедельника, 25 сентября, для россиян началось неспокойно - над курском прогремела серия взрывов. Власти области утверждают, что ПВО сбила над городом два дрона.

Напомним, что накануне мощные взрывы прогремели в российском санкт-петербурге. В результате в многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работал.

Читайте также, что во временно оккупированном Севастополе был зафиксирован взрыв и звук пролета ракеты. В районе Инкермана и Северной стороны был виден густой дым.