В сети показали новое эффектное видео уничтожения российской бронетехники ВСУ

Украинские военные продолжают отражать атаки российских захватчиков на Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Они используют не только советское вооружение, но и современные беспилотники, чтобы уничтожать технику противника. И вот в сети показали очередное видео, на котором можно увидеть горящую бронемашину оккупантов.
Ролик показали на телеграм-канале Последний Блокпост.
«Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских кафиров вместе с бронетехникой», — написали администраторы канала.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.
Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.
Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!