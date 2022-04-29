В сети показали новое эффектное видео уничтожения российской бронетехники ВСУ

На видео можно увидеть горящую бронемашину российских оккупантов. Ролик снят беспилотником днем. Можно предположить, что сразу после нанесения удара.

Украинские военные продолжают отражать атаки российских захватчиков на Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Они используют не только советское вооружение, но и современные беспилотники, чтобы уничтожать технику противника. И вот в сети показали очередное видео, на котором можно увидеть горящую бронемашину оккупантов.

Ролик показали на телеграм-канале Последний Блокпост.

«Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских кафиров вместе с бронетехникой», — написали администраторы канала.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.

Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.

Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.