В сети показали новое эффектное видео уничтожения российской бронетехники ВСУ

16:25, Вчера
Новости СНГ, Общество
Уничтоженная российская техника фото
Фото: Генштаб ВСУ

На видео можно увидеть горящую бронемашину российских оккупантов. Ролик снят беспилотником днем. Можно предположить, что сразу после нанесения удара.

Украинские военные продолжают отражать атаки российских захватчиков на Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Они используют не только советское вооружение, но и современные беспилотники, чтобы уничтожать технику противника. И вот в сети показали очередное видео, на котором можно увидеть горящую бронемашину оккупантов.

Ролик показали на телеграм-канале Последний Блокпост.

«Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских кафиров вместе с бронетехникой», — написали администраторы канала.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.

Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.

Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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