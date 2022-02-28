В сети показали страшные последствия обстрела российскими оккупантами Харькова

Военные преступления РФ в Украине продолжают фиксировать. Оккупанты не стесняются использовать оружие против мирных жителей, гражданских лиц. Они обстреливают жилые кварталы, в которых живут семьи с детьми.

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Харьков. Они не гнушаются использовать оружие против мирных людей.





Ранее редакция Курсора писала, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Еще напомним, что Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.

Также наш сайт писал, что в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты значительно снизили темпы наступления.

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