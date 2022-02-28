В сети показали страшные последствия обстрела российскими оккупантами Харькова

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Харьков. Они не гнушаются использовать оружие против мирных людей.
Ранее редакция Курсора писала, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.
Еще напомним, что Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.
Также наш сайт писал, что в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты значительно снизили темпы наступления.
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