В сети показали видео, на котором украинский боец уничтожает БМП россиян с помощью NLAW

Ролик снят от первого лица камерой, которая, судя по всему, закреплена на шлеме одного из служащих полка «Азов». Этот пол называют самым боеспособным в нацгвардии Украины.

Украинские военные активно используют западное оружие. Поставки только наращиваются, а потому армия россии* продолжает проигрывать развязанную путиным войну. И вот в сети показали новое видео, на котором вражеские БМП уничтожается из противотанковой переносной установки NLAW.

Об этом написали на телеграм-канале Реальная война.

«Уничтожение от первого лица БМП оккупантов с помощью NLAW», — написали администраторы канала.

Ранее редакция Курсора сообщала, что кадыров заявил, что спецоперация в Украине идет по плану.

Кроме того, наш сайт писал, что путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ показали жуткое видео с нагрудной камеры парамедика из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам.