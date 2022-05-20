В сети показали видео, на котором украинский боец уничтожает БМП россиян с помощью NLAW

11:15, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
Уничтоженная военная техника. Война в Украине фото
Фото: depositphotos.com

Ролик снят от первого лица камерой, которая, судя по всему, закреплена на шлеме одного из служащих полка «Азов». Этот пол называют самым боеспособным в нацгвардии Украины.

Украинские военные активно используют западное оружие. Поставки только наращиваются, а потому армия россии* продолжает проигрывать развязанную путиным войну. И вот в сети показали новое видео, на котором вражеские БМП уничтожается из противотанковой переносной установки NLAW.

Об этом написали на телеграм-канале Реальная война.

«Уничтожение от первого лица БМП оккупантов с помощью NLAW», — написали администраторы канала.

Ранее редакция Курсора сообщала, что кадыров заявил, что спецоперация в Украине идет по плану.

Кроме того, наш сайт писал, что путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ показали жуткое видео с нагрудной камеры парамедика из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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