В сети показали видео, на котором украинский боец уничтожает БМП россиян с помощью NLAW

Украинские военные активно используют западное оружие. Поставки только наращиваются, а потому армия россии* продолжает проигрывать развязанную путиным войну. И вот в сети показали новое видео, на котором вражеские БМП уничтожается из противотанковой переносной установки NLAW.
Об этом написали на телеграм-канале Реальная война.
«Уничтожение от первого лица БМП оккупантов с помощью NLAW», — написали администраторы канала.
Ранее редакция Курсора сообщала, что кадыров заявил, что спецоперация в Украине идет по плану.
Кроме того, наш сайт писал, что путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине.
Еще напомним, что СМИ показали жуткое видео с нагрудной камеры парамедика из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!