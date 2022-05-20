Эксперт назвал главную цель путина в войне против Украины

По словам специалиста, главная магистральная идея российской федерации на этот год — это создание Советского Союза-2. У нее нет более глобальных задач.

Руководство россии* хочет возобновить существование Советского Союза. Это «магистральная идея» рф на 2022 год.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, создание нового «СССР» позволит путину стать «пожизненным президентом» новой страны. При этом не важно, в каком именно формате будет существовать это новое государство. Это та идея, к которой он шел с начала своего правления.

Именно поэтому в госдуме россии уже рассматривают проект закона, который позволяет путину создавать администрации за пределами рф.

Ранее редакция Курсора сообщала, что кадыров заявил, что спецоперация в Украине идет по плану.

Кроме того, наш сайт писал, что путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ показали жуткое видео с нагрудной камеры парамедика из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам.