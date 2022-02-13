В сети появились красочные фото Марша единства за Украину, который прошел в Киеве

Многие киевляне вышли с плакатами, на которых было написано, что Украина будет сопротивляться России.
Проделаем ознакомиться с самыми яркими фото этого события:
Напомним, что Россия сконцентрировала возле границ с Украиной более 100 тысяч солдат и офицеров. Многие западные СМИ, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что Кремль может начать вторжение уже 15-16 февраля. Из-за этого многие страны, в том числе и Израиль, порекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
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