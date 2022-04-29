В сети показали видео с украинскими военными, которые стреляют по оккупантам из американского оружия

Украинские военные быстро учатся работать с вооружением, который поставляет Запад. Защитники уже начали применять его против российских оккупантов, эффективно поражая цели.

Война в Украине продолжается. Защитникам суверенного государства помогают страны Запада, поставляя вооружение. С недавних пор начались поставки тяжелого оружия, которым украинские военные быстро учатся пользоваться.

И вот в сети показали видео с бойцами ВСУ, которые стреляют из американской реактивной системы залпового огня M270 MLRS.

Видео показали на телеграм-канале Последний блокпост.

«Сегодня впервые M270 MLRS отработали по оркам в районе Донецкой области В пакете 12227-мм ракет, идущих на дальности 120 км, площадь поражения до 25 гектаров», — написали администраторы канала.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину. Глава Организации Объединенных Наций заявил, что Украина стала «эпицентром невыносимой душевной боли и страдания» — это описание было подчеркнуто спустя короткое время после удара россии* по столице.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

Еще напомним, что генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!