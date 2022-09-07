В СНБО Украины назвали регионы рф, выступающие против путина

Украинские власти, ссылаясь на опросы, которые находятся в их распоряжении, отметили, в каких российских регионах растет недовольство политическим режимом владимира путина.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LB.ua.

По его словам, опросы провели спецслужбы рф. По их результатам можно понять, что некоторые территории готовы «освободиться от колониального состояния». Есть первая десятка таких регионов, на первых местах — Татарстан и Чечня, то есть Ичкерия.

Алексей Данилов также подчеркнул, что сами россияне знают о том, что в этих регионах растет недовольство политикой режима президента рф и если они будут продолжать расти, то это приведет к развалу страны. То есть, своими действиями путин сам развалит свое государство, Украина в этом практически физически даже не будет участвовать.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации из-за санкций постепенно нарастает недовольство режимом владимира путина. В скором времени оно приблизится к своему очередному пику.

Еще мы писали, что по словам военного эксперта Михаила Притулы, если путину сейчас «не удастся мобилизовать достаточно мяса, то война закончится быстрее».

Напомним, что новые увольнения среди российского генералитета говорят о том, что политические цели россии в Украине преобладают над военным планированием.