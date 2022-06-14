В США подтвердили, что россия все еще хочет захватить всю Украину

Владимиру путину пришлось сузить свои тактические цели в войне против Украины. Однако у него еще есть планы по захвату всей страны. В сети уже распространяется информация, как в рф планируют поделить Украину в случае захвата.

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колин Кол заявил, что россия* все еще планирует полный захват Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Так, во время выступления на мероприятии, которое организовал Центр новой американской безопасности, Кол заявил, что владимиру путину пришлось сильно сузить свои тактические целы в войне. Однако это не значит, что у него нет желания и даже планов захватить всю территорию Украины.

«При этом я не думаю, что он может достичь этих целей», — заявил заместитель министра обороны США.

Примечательно, что на экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге показали схему административно-территориального расчленения Украины в случае ее полной оккупации.

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