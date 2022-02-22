Очевидцы опубликовали жуткие кадры прилёта снарядов по жилым домам на Донбассе

Ранее сообщалось, что мирный житель, идентифицированный только как мужчина 1970 года рождения, был убит в результате обстрела Новолуганского, населенного пункта в 35 километрах (25 миль) к северу Донецка.

Видео обстрела снято в посёлке Новолуганское. Поселок находится в 35 километрах от Донецка. Очевидец заявил, что в результате обстрела был повреждён газопровод.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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