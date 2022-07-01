Эксперт объяснил, почему россияне изменили тактику в войне с Украиной

Эксперт пояснил, что нынешние массированные ракетные удары по украинским мирным населенным пунктам – это уже работа нового командующего южного военного округа армии рф. Именно он принимает решение по их нанесению.

Армия россии* решила вывезти своих солдат с острова Змеиный в Черном море, так как не могла справиться с украинскими ударами по нему. После этого россияне окончательно убедились в том, что не смогут захватить Николаевскую и Донецкую области.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Савченко.

По его словам, в командовании южного военного округа армии рф произошли перестановки. Новых командующий отдает приказы о нанесении ракетных ударов по Украине. На данный момент российские оккупанты сосредоточены на захвате Луганской и Донецкой областей, а также удержание Херсонской и части Запорожской областей Украины.

Однако эксперт уверен, что ВСУ смогут выгнать захватчиков и из Херсона так же, как и с острова Змеиный. Возможно, часть сил украинское командование уже перекидывает на Херсонское направление.

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