Эксперт объяснил, почему россияне изменили тактику в войне с Украиной

Армия россии* решила вывезти своих солдат с острова Змеиный в Черном море, так как не могла справиться с украинскими ударами по нему. После этого россияне окончательно убедились в том, что не смогут захватить Николаевскую и Донецкую области.
Об этом заявил военный эксперт Андрей Савченко.
По его словам, в командовании южного военного округа армии рф произошли перестановки. Новых командующий отдает приказы о нанесении ракетных ударов по Украине. На данный момент российские оккупанты сосредоточены на захвате Луганской и Донецкой областей, а также удержание Херсонской и части Запорожской областей Украины.
Однако эксперт уверен, что ВСУ смогут выгнать захватчиков и из Херсона так же, как и с острова Змеиный. Возможно, часть сил украинское командование уже перекидывает на Херсонское направление.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что раскрыты новые детали побега россиян с острова Змеиный.
Также Курсор писал, что бывший госсекретарь США Киссинджер рассказал, как может закончиться война Украины с россией.
Еще напомним, что украинские военные показали, как работают польские «Крабы» на фронте.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!