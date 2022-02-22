США и Австралия переводят дипломатов из украинского Львова в Польшу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американских дипломатов переводят из Львова в Польшу. По крайней мере, они будут там ночевать.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, дипломаты будут регулярно возвращаться в украинский город, чтобы выполнять свою работу.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022

Кроме того, министерство иностранных дел Австралии также решилось на такой шаг. Оно решило закрыть посольство во Львове, а дипломатов отправить в Польшу и Румынию. Также страна в очередной раз призвала своих граждан покинуть территорию Украины.

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