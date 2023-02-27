В Украине произошло землетрясение: первые подробности

Сегодня ночью в Закарпатской области в Украине произошло землетрясение.

Специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали землетрясение на глубине 2 км недалеко от города Мукачево (Закарпатская область).

Об этом говорится в заявлении Главного центра специального контроля ГКА.

«27 февраля 2023 года в 03:15 зарегистрировано землетрясение в районе поселка Великая Добронь, 19 км к западу от города Мукачево Закарпатской области, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера на глубине 2 км», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

В центре специального контроля заявили, что землетрясение не несет угрозы населению, хотя за классификацией относится к очень ощутимым. Кроме этого, землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими.

Ранее Курсор писал, что в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км.

Курсор информировал, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Наша редакция сообщала, что Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.