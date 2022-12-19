В Украине рассказали, кого боится путин

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, президент рф владимир путин* сейчас опасается одного человека — это нынешний главарь чечни рамзан кадыров. кремль пока может еще контроировать кадырова, используя деньги и преференции.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«На самом деле путин боится кадырова, так как это человек, который может создать ему очень огромные хлопоты», — сказал Данилов.

Данилов также добавил, что, если кадыров не получил бы полную свободу с разрешения путина, то в Ичкерии давно бы началось восстание.

«Как только не станет путина, Ичкерия станет свободной страной. Это случится обязательно и очень-очень быстро. Потому что это — отдельная страна, не имеющая отношения к россии от слова совсем», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что путин выступил с новым заявлением: что именно он сказал. путин обратился к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Наша редакция писала, что запланировано проведение путиным расширенного заседания коллегии минобороны, где он сделает «важные заявления». Это произойдет в Минске (Беларусь).

Политолог предположил, сможет ли путин втянуть Лукашенко в войну. По его словам, Лукашенко не отдает приказ о ведении своих войск в Украину, потому что это вопрос его выживания.

Встречу посетит Александр Лукашенко. По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, основная тема обсуждения президентов рф и Беларуси ‒ втягивание армии последней в войну против Украины.

Курсор сообщал, что российский террорист игорь стрелков-гиркин заявил, что армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну, и предположил, что его «деменция достигла высших значений».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!