Исследователи обнаружили старейшую гробницу Египта

Было обнаружено, что гробница в египетском некрополе Куббет-эль-Хава (Асуан) точно ориентирована на день зимнего солнцестояния таким образом, что солнечные лучи заливают своим светом то место, которое предназначалось для размещения статуи правителя Египта. город Элефантина, который жил в конце XII династии около 1830 г. до н.э.

Исследователи из Университета Малаги (UMA) и Университета Хаэна (UJA) в Испании обнаружили, что таким образом гробница прекрасно регистрирует весь солнечный цикл, связанный с идеей возрождения. Работа ученых была опубликована в престижном научном журнале Mediterranean Archeology and Archaeometry.

В то время как зимнее солнцестояние означало начало победы солнечного света над тьмой, летнее солнцестояние обычно совпадало с началом ежегодного разлива Нила, поэтому оба события имели важную символику, связанную с воскресением умершего правителя.

Архитектурный дизайн этих гробниц сильно отличался от древнего царства с удлиненными пространствами вокруг этих осей по отношению к солнечному циклу. Поскольку архитектура была извлечена из самого ландшафта, присутствие солнца имело решающее значение для проникновения света через единственный дверной проем, который действовал как переходный порог для проецирования солнечного света внутрь помещения.

В своем исследовании под заголовком «Солярная геометрия и организация годового цикла через архитектуру и погребальный ландшафт в Куббет-эль-Хава», они писали, что для достижения совершенства в ориентации почти 4 000 лет назад египетский архитектор просто использовал двухлоктевой шест длиной около 1 м., квадрат и несколько мантий, с помощью которых он смог точно рассчитать ориентацию погребальной часовни и расположение статуи правителя.

Они объяснили, что египетский архитектор не только добился идеальной ориентации, но и с большой точностью спроектировал ее объем, чтобы избежать совпадения с любой предыдущей гробницей.

Гробница этого губернатора, внесенная в каталог под номером 33 и, возможно, построенная губернатором Хекаиб-анхом, была раскопана UJA в период с 2008 по 2018 год. Архитектура в UMA, Лола Джойанес, которая участвует в этом проекте с 2015 года, работает над собственным направлением исследований с 2019 года.

Работа этого исследователя УМА в некрополе включает в себя все, что связано с архитектурой и ландшафтом, в частности, их изучение с помощью рисунка и фотограмметрии.

Андалузские ученые пришли к таким выводам с помощью специального программного обеспечения под названием Dialux Evo, которое использовалось для воспроизведения положения солнца относительно горизонта в древние времена — благодаря идентификации периода, когда была построена гробница, которая воспроизводит положение солнца.

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