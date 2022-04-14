В Украине заявили, что россия переходит к реализации «плана Б»

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, российская армия изменила свою тактику в Украине, потому что россии необходимы «любые победы». Сейчас противник переходит к «плану Б».

Об этом сообщает 24 канал.

Подоляк отметил, что ранее у российских войск отсутствовали какие-либо конкретные планы, кроме намерения «взять все за 72 часа». Однако сейчас они меняют тактику и перебрасывают войска на отдельных направлениях, в частности на Донбасс. Им нужны любые «победы», но ВСУ готовы к такому развитию событий.

«Они концентрируются на Донбассе, на Востоке, на Юге и хотят создать там «сталинградскую историю», чтобы одержать определенные победы, чтобы хоть что-нибудь продать у себя на внутреннем рынке», — заявил Подоляк.

Подоляк добавил, что у россии много ресурсов для продолжения войны, поэтому сейчас не стоит расслабляться.

Он также отметил, что предстоящие столкновения на Донбассе будут активными. Он заявил, что жителям региона необходимо эвакуироваться.

Ранее Курсор писал, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

Сообщалось, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также сообщалось, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.

Кроме того, в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!