В Москве будут проверять машины с украинскими номерами, введен план «Анаконда»

В Москве введен план «Анаконда». В рамках мероприятия полиция будет останавливать автотранспорт с украинскими номерами и проверять его по базам данных МВД и ГИБДД.

В Москве введен план «Анаконда». Так, полиция Москвы и Московской области проводит «специальное мероприятие»: дополнительные наряды из сотрудников патрульно-постовой службы и сотрудников ГИБДД дежурят на основных магистралях южного направления и останавливают машины с украинскими номерами.

Об этом пишет Новая газета.

«Особое внимание сотрудники обращают на машины, прибывшие из южных регионов, особенно из Украины», — заявил российским СМИ близкий к МВД источник.

Он также сказал, что в подразделениях полиции создали резерв из сотрудников, которым «рекомендовано не покидать регион проживания и постоянно находиться на связи».

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