В Сумской области получивший ранение ребенок умер

Маленькая девочка стала очередной жертвой кровавой войны, которую начала Россия против Украины. В стране начали досудебное расследование по факту гибели 7-летней Алисы в городе Ахтырка на Сумщине.

В городе Ахтырка, Сумская область, умерла 7-летняя девочка, которая получила ранение во время обстрела города из «Градов».

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в социальной сети Facebook.

Девочка родилась в 2014 году. Ее звали Алиса Гланс. Она умерла 26 февраля 2022 года в 13:15. До восьмилетия она не дожила три месяца.

«Девочка из Ахтырки на Сумщине — очередная жертва кровавого агрессора», — написала Венедиктова.

За второго раненого ребенка сейчас еще борются врачи.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Турция перекрыла проход российских военных кораблей в Черное море.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в Москве будут проверять машины с украинскими номерами, введен план «Анаконда».

Еще напомним, что израильская группа помощи вылетела в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам.

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