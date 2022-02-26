В Сумской области получивший ранение ребенок умер

В городе Ахтырка, Сумская область, умерла 7-летняя девочка, которая получила ранение во время обстрела города из «Градов».
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в социальной сети Facebook.
Девочка родилась в 2014 году. Ее звали Алиса Гланс. Она умерла 26 февраля 2022 года в 13:15. До восьмилетия она не дожила три месяца.
«Девочка из Ахтырки на Сумщине — очередная жертва кровавого агрессора», — написала Венедиктова.
За второго раненого ребенка сейчас еще борются врачи.
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