Великобритания: россия потеряла более 50 тысяч солдат

Председатель британского комитета начальников штабов адмирал Тони Радакин заявил, что российская армия потеряла более 50 тысяч солдат «убитыми и раненными».

По оценкам британских военных, россия* потеряла более 30% наступательного потенциала сухопутных войск, что дает «абсолютную уверенность» украинским вооруженным силам в том, что они выиграют войну.

Такую оценку высказал в воскресенье председатель британского комитета начальников штабов адмирал Тони Радакин, сообщает The Guardian.

«Они (Украина) абсолютно четко понимают, что планируют вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят, что у россии есть проблемы — у россии, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своего наземного боевого потенциала», — сказал Радакин.

Он уточнил, что это означает «50 000 российских солдат, убитых или раненых в войне, потерю почти 1700 российских танков и почти 4000 боевых бронированных машин, принадлежащих россии».

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.