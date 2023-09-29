До этого «вагнеровец» уже совершал жестокие убийства, но отсидел в тюрьме всего один год.

В нижегородской области россии* вскоре после возвращения с войны в Украине, рлссийский оккупант, служивший в рядах чвк "вагнер", совершил ужасное преступление.

Об этом пишут российские СМИ.

Он облил бензином и поджег свою родную сестру в ее собственном доме. Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября. Женщина скончалась на месте происшествия.

Сообщается, что «вагнеровец» был ранее судим за убийства и кражу. Он зарезал и задушил своих жертв. Одному человеку он нанес 12 ножевых ранений, и тот скончался. После этого преступления оккупант задушил знакомого проводом от кипятильника.

В марте 2022 года его посадили в колонию особого режима на 11 лет. Он провел за решеткой всего год. Когда в колонию прибыли рекруты ЧВК, убийца подписал с ними контракт и направился совершать военные преступления в Украину. С фронта оккупант вернулся целым и невредимым.

По возвращении из Украины в родной город заволжье он снова стал совершать преступления, включая кражи и побои.

Местные журналисты скрывают тот факт, что мужчина участвовал в войне в Украине как "доброволец". Они боятся, что из-за указания этой детали в его биографии они попадут под статью о «дискредитации армии».

Оккупанту грозит пожизненное заключение за убийство сестры.

Курсор писал, что «вагнеровцы» снова воюют против Украины. Об этом сообщила британская разведка.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!