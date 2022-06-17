Владимир путин обозначил свои территориальные претензии

Владимир путин еще перед войной говорил, что Украины не должно существовать. И вот он снова решил выступить с псевдоисторической лекцией.

Глава рф владимир путин* заявил, что собирается оставить от Украины всего три области. По его словам, именно с Киевской, Житомирской и Черниговской областями страна вошла в состав Российский империи.

Об этом путин заявил во время петербургского экономического форума.

Также путин снова напомнил о том, что Украину якобы создал Владимир Ленин.

«Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями — Киев, Житомир и Чернигов, остальное досталось ей потом, в том числе от Ленина», — заявил путин.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.

Кроме того, Курсор писал, что российский террорист гиркин заявил, что рф распадется, а путин умрет.

Еще напомним, что владимир путин открыто заявил, что рф собирается оккупировать другие страны.