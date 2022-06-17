Владимир путин обозначил свои территориальные претензии

Глава рф владимир путин* заявил, что собирается оставить от Украины всего три области. По его словам, именно с Киевской, Житомирской и Черниговской областями страна вошла в состав Российский империи.
Об этом путин заявил во время петербургского экономического форума.
Также путин снова напомнил о том, что Украину якобы создал Владимир Ленин.
«Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями — Киев, Житомир и Чернигов, остальное досталось ей потом, в том числе от Ленина», — заявил путин.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.
Кроме того, Курсор писал, что российский террорист гиркин заявил, что рф распадется, а путин умрет.
Еще напомним, что владимир путин открыто заявил, что рф собирается оккупировать другие страны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!