Владимир путин рассказал, почему россия начала полномасштабную войну в Украине

Путин также рассказал о новой истории, которой противодействует Запад и США. По его мнению, Штаты объявили себя посланниками Господа на Земле.

Глава рф владимир путин* выступил с новой речью на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он заявил, что начал войну с Украиной из-за того, что Запад не захотел договариваться о гарантиях безопасности.

Также путин сказал, что сегодня в мире ломаются международные институты и гарантии безопасности. При этом, убивая украинцев, по мнению путина, российские войска отстаивают «безопасность россии».

Кроме того, путин упомянул о США. Штаты, по его мнению, объявив победу в Холодной войне, также объявили себя «посланниками «Господа на Земле».

По мнению российского диктатора, Запад якобы пытается противостоять «ходу истории», а западные политики мыслят «категориями прошлого».

«Не будет все, как прежде», — сказал путин.

Упомянул путин о санкциях, заявив, что они «безумны» и введены для того, чтобы «смять» экономику россии.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, Курсор писал, что российский террорист гиркин заявил, что рф распадется, а путин умрет.

Еще напомним, что владимир путин открыто заявил, что рф собирается оккупировать другие страны.