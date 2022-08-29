Военный эксперт объяснил, почему Украину не берут в состав НАТО

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему, по его мнению, Украину вряд ли примут в состав Североатлантического альянса.

Несмотря на то, что многие страны НАТО поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии, в состав альянса страну вряд ли примут. Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что Украина получает лучшие технологии, в частности от стран-членов НАТО, но Североатлантическому альянсу нужна страна, которая будет воевать против российской федерации*.

По словам Жданова, НАТО руками Украины сегодня определяет будущее россии, ее военную мощь, геополитический статус и другие важные факторы. Он считает, что «потолок» взаимодействия Украины с Альянсом — статус партнера расширенных возможностей.

Эксперт отметил, что сейчас украинская сторона сдерживает российскую агрессию, и если страну возьмут в НАТО, то все вернется на круги свои, потому что противостоять рф придется альянсу.

Также Жданов считает, что после войны следует ждать увеличения украинской армии до 400-450 тысяч человек, либо создания еще одной армии в резерве.

«Курсор» писал ранее, что российской федерации уже недостаточно отказа Украины от членства в НАТО для окончания «военной спецоперации» в Украине.

Еще мы писали, что в Министерстве иностранных дел рф считают «совершенно реальным» столкновение со странами Запада из-за ситуации в Украине. При этом в ведомстве отмечают, что Россия не заинтересована в конфликте с США или НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!