Военный обозреватель назвал признаки того, что Путин проигрывает

Военный обозреватель и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестовоч заявил, что есть несколько признаков, которые говорят о проигрыше Кремля.

Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, у Кремля весь план пошел под откос. Вторжение в Украину практически провалилось.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Арестович, то, что Кремль говорит о переговорах, пытается общаться с украинскими военными, а также пугает «страшными» кадыровцами говорит о том, что он проигрывает.

«Стало быть, кровушку-то им мы пустили», — заявил Арестович.

Также он заявил, что, оценив потери, в Кремле, скорее всего, поняли – военным путем Украину не сломить.

Арестович отметил, что у Кремля есть «примета». Она состоит в том, что упоминания «кадыровцев» начинаются тогда, когда чувствуется проигрыш.

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