Владимир Зеленский записал видео с Банковой

Президент Украины записал ролик вместе с другими чиновниками. Глава государства заявил, что находится в Киеве рядом со зданием Офиса президента и готов защищать столиу.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео. Он сказал, что вместе с другими чиновниками находится в Киеве и никуда не собирается бежать.

Ролик появился на телеграм-канале Zelenskiy / Official.

«Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», — сказано в подписи видео.

Также редакция нашего портала писала, что Владимир Путин хочет договориться с украинскими военными.

Кроме того, Курсор сообщал, что украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области.

Еще напомним, что российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области.

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