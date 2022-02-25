Владимир Зеленский записал видео с Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео. Он сказал, что вместе с другими чиновниками находится в Киеве и никуда не собирается бежать.
Ролик появился на телеграм-канале.
«Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», — сказано в подписи видео.
Также редакция нашего портала писала, что Владимир Путин хочет договориться с украинскими военными.
Кроме того, Курсор сообщал, что украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области.
Еще напомним, что российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области.
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