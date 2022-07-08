В сети показали, как украинские солдаты уничтожают танки россиян «антикварным» оружием

Воины ВСУ «щелкают» танки россиян редкой советской САУ 2С9 «Нона-С». Также украинские бойцы вынуждены использовать на фронте раритетные «Максим» и пулемет Дехтярева.

Украинская редакция Deutsche Welle показала видеорепортаж с фронта, в котором фигурирует редкая как для Вооруженных сил Украины самоходная универсальная артустановка 2С9 «Нона-С» калибра 120 мм.

Об этом пишет Defense Express.

Такая САУ может выступать как пушка, гаубица или миномет. Один из персонажей репортажа рассказал, что именно эта «Нона-С» российские танки «щелкает как орешки», стрельба происходит на дальность до 10 километров.

«НАТО хочет в долгосрочной перспективе помочь Украине перейти на новое оружие западных стандартов. Это должно существенно повысить боеспособность украинской армии. Пока же бойцам приходится воевать техникой времен СССР», — говорится в репортаже.

Для большего эффекта авторы репортажа также показали, что украинские бойцы вынуждены использовать на фронте как штатное оружие раритетные «Максим» и пулемет Дехтярева.

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