Война Украины с россией: эксперт рассказал, когда наступит затишье

Вероятная «пауза» на фронте зависит не только от перегруппировки российских войск. Ситуацию на фронте могут также изменить продолжительность боев за Луганскую область и уничтожение складов с вражескими боеприпасами.

В войне Украины против россии* может наступить пауза. Это, скорее всего, произойдет в августе этого года.

Об этом рассказал Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко«24 каналу».

По словам специалиста, все зависит от того, как будут идти бои за Лисичанск в Луганской области. Ситуация может начать меняться, так как россиянам придется в скором времени делать перегруппировку.

Эксперт заявил, что украинские защитники начинают уходить от Северска, донецкая область.

На оккупированных россией территориях все чаще раздаются взрывы, которые лишают российские войска оружия. Уничтожение складов сильно влияет на логистику россиян. Именно поэтому на войне возможна «пауза».

Ранее редакция Курсора писала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией.

Также наш сайт сообщал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины.

Еще напомним, что в сети показали, что осталось от российского корабля «Саратов» после попадания украинской «Точки-У».