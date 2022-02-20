Война в Украине: боевики на Донбассе нарушили режим тишины 136 раз, погибли двое военных

В результате обстрелов, 19 февраля, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Согласно данным украинских военных, контролируемые Россией боевики на Донбассе 136 раз нарушили режим тишины 19 февраля. Из них 116 велись оружием, которое запрещено Минскими соглашениями.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Самым циничным военные назвали обстрел города Счастье. По местному КПВВ три раза вели прицельный огонь из минометов и противотанковых гранатометов. Военные заявили, что боевики не соблюдают никаких договоренностей.

В результате обстрелов погибли двое украинских военных, а четверо получили ранения.

Кроме того, уже с начала текущих суток боевики нарушили режим тишины на Донбассе 8 раз.

Ранее Курсор сообщал, что украинские депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Финляндия может отправить Украине оружие для защиты от России. Так, Финляндия должна пересмотреть свой отказ от поставок оружия Украине. С таким предложением выступил Юсси Халла-ахо, новый председатель парламентского комитета по иностранным делам.

Еще напомним, что Польша готова предоставить Украине больше оборонительного вооружения. Премьер-министр Польши заявил, что его страна готова сделать все для того, чтобы предоставить возможности Украине защищать свои города и своих граждан.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.