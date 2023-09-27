К этим словам стоит относиться как к прогнозу о "Киев за 3 дня".

Слова министра обороны *россии сергея шойгу о том, что война в Украине будет длиться до 2025, являются очередной попыткой успокоить жителей рф из-за неудач на фронте.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По мнению аналитиков названый срок является такой же иллюзией, как "взятие Киева за три дня", "победа до 9 мая" и другие предсказания сторонников "русского мира".

"Ни одна из ранее объявленных целей так называемой "сво" не достигнута. Провал авантюры путина очевиден. Россию ждет неизбежное поражение. Затягивание кремлем войны только увеличивает масштабы будущей катастрофы россии", – сказано в сообщении.

Единственным вариантом завершения военных действия для россиян является вывод армии оккупантов из Украины и начало переговоров о способе возмещения нанесенного украинцам ущерба, подчеркнули в Центре.

Ранее в кремле поручили впервые узнать у россиян, как они воспринимают идею возможного ухода с поста президента путина. По мнению политолога, это является очень интересной историей, имеющей три возможных объяснения.

Также "Курсор" сообщал, что СМИ узнали, как протекала болезнь главы чечни кадырова. Выяснилось, что проблемы со здоровьем начались более трех лет назад, когда у него диагностировали COVID-19. Путиниста госпитализировали в московскую больницу, где возникла необходимость гемодиализа из-за повреждения почек.

Помимо этого недавно впервые россиянка посетила Украину, чтобы увидеть своего "без вести" пропавшего мужа-военного. Впрочем, оккупант отреагировал довольно неожиданным образом.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!