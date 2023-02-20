Война закончится, когда наши танки будут в москве – СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал условие, при котором война в Украине завершится.

Об этом сообщает The Sun.

По словам представителя украинской стороны, война закончится, «когда наши танки будут на *красной площади, и это будет справедливо».

«Если мы не дадим им надлежащего ответа, это только вопрос времени, когда они вторгнутся в другую страну. Путин войдет в историю как человек, разрушивший россию», – сказал он.

Также Данилов заявил, что в течение следующих 12 месяцев его больше всего беспокоит то, что, по его мнению, на Западе не осознают, что рф будет в раздробленном состоянии.

«Это неизбежно. Это похоже на извержение вулкана. Процесс уже начался, и его нельзя остановить», – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что уже на этой неделе состояться реванш от россии, в силу чего «есть нервозность». Одновременно с этим он считает, что вс рф уже не так сильны, как год назад, в отличие от ВСУ.

По мнению Зеленского, даже в самом начале полномасштабного российского вторжения у кремля не было достаточных ресурсов, чтобы оккупировать Украины, как и мотивации.

«Курсор» сообщал, что в кремле отреагировали на визит Байдена в Киев и обвинил его в том, что он клялся в верности неонацистскому режиму до гроба.

Помимо этого израильский репортер, побывавший в Херсоне, рассказал, что впервые в жизни боялся «каждого звука ракеты».

Также наш сайт писал, что делегация Кнессета провела встречу с министром обороны Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!