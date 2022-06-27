Впервые после начала войны в Украине путин планирует международный визит

В россии сообщили, что путин впервые покинет страну после начала военных действий в Украине. В рамках визита в дружественные страны он посетит Таджикистан и Туркменистан.

После 24 февраля 2022 года, когда рф* развязала войну в Украине, путин ни разу не покидал россию. Сейчас в Кремле объявили о запланированной первой зарубежной поездке после визита в Китай в начале февраля.

Согласно плану визита, путин посетит страны Центральной Азии — Таджикистан и Туркменистан, бывших членов Советского Союза.

Вернувшись из Центральной Азии, перед поездкой в Беларусь, путин должен принять в москве президента Индонезии Джоко Видодо.

Российский диктатор, оставшись в изоляции после введения санкций западными державами, США и Японией, рассматривает как единственно возможные связи с торговыми партнерами из числа участников бывшего СССР.

Во время визита в Туркменистан путин намерен принять участие в саммите в Ашхабаде с участием лидеров Ирана, Казахстана и Азербайджана.

«Курсор» писал, что в Латвии развернули испанские ЗРК из-за действий рф. Сообщается, что Латвия предприняла такие меры, чтобы укрепить обороноспособность Балтийского региона.

Также мы сообщали, что в рф снова заговорили о мирных переговорах с Украиной. Председатель совета федерации рф* валентина матвиенко заявила, что переговоры между россией и Украины могут возобновиться, если Киев примет условия, озвученные москвой.

Напомним, про дефолт россии: песков все отрицает.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!