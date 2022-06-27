В Латвии развернули испанские ЗРК из-за действий рф

Сообщается, что Латвия предприняла такие меры, чтобы укрепить обороноспособность Балтийского региона.

На латвийской авиабазе в Лиелварде была развернута батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS, которые были поставлены Испанией. Это решение принято из-за растущей агрессии россии* в регионе.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

В латвийском ведомстве заявили, что все эти меры направлены на то, чтобы укрепить обороноспособность Балтийского региона.

«В связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения на территорию Украины на базе ВВС НВС в Лиелварде была развернута доставленная Испанией зенитно-ракетная батарея NASAMS», — говорится в сообщении.

Ранее издание El Pais сообщило, что на саммите НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня, страны-члены могут утвердить решение, предусматривающее крупнейшее военное развертывание сил Североатлантического Альянса со времен холодной войны.

Кроме этого, участники саммита могут одобрить решение об увеличении количества военнослужащих Альянса на его восточном фланге почти вдвое.

Ранее Курсор писал, что Литва готова отреагировать на угрозы россии. Политолог заявил, что в Литве нет паники, однако там готовы к любым действиям россии* и сценариям развития событий.

Кроме этого, эксперт рассказал, как путин может попробовать захватить Литву. С 18 июня литовцы перекрыли транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией рф. Из-за этого путин может решиться на войну против Литвы.

Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия будет продолжать войну в Европе, пока не захватит все территории бывшего СССР. По словам Зеленского, если Украина не выдержит и падет, то все другие бывшие республики Советского Союза окажутся в большой опасности.

Также сообщалось, что путин угрожает миру очередным оружием, у которого нет аналогов. путин заявил, что россия намерена еще больше укреплять свои вооруженные силы с учетом якобы потенциальных военных угроз и рисков.

Стало известно, где может произойти столкновение россии и НАТО.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз угрожает Литве. МИД рф требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!