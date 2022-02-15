Врач рассказал, для кого штамм Омикрон опаснее всего

Как рассказал украинский врач Евгений Комаровский, штамм коронавируса Омикрон опасен для всех возврастных групп, а не только для пожилых людей. Но есть те, кто относится к особенной группе риска.

Штамм Омикрон представляет особенную опасность для людей старше 65 лет, а также для пациентов, которые также страдают от ожирения, гипертонии, хронических болезней сердца легких, почек и других внутренних органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова доктора Евгений Комаровского.

При этом врач подчеркнул, что Омикрон опасен для всех возрастных групп. Однако те пациенты, которые находятся в группе риска, скорее всего будут переносить инфекцию куда тяжелее. Более того, у них выше шанс умереть.

Комаровский посоветовал этим людям при малейшем подозрении на коронавирус немедленно обращаться к врачу за помощью. Также он крайне не рекомендует заниматься самолечением.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом. Препарат представляет собой пассивную вакцину против коронавируса, а потому не предназначен для лечения или предотвращения заболевания после контакта с инфекцией. Вакцина увеличивает количество антител в организме и вводится двумя инъекциями, который вводятся одна за другой.

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