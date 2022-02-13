Врач рассказал о важной особенности при диагностике штамма Омикрон

Как рассказал украинский врач, если проводить диагностику человека, который возможно заражен — для этого лучше подходят ПЦР-тесты и антиген-тесты.

Как рассказал доктор медицинский наук, профессор Днепропетровской медицинской академии Минздрава Украины Дмитрий Степанский, штамм коронавируса Омикрон тяжело выявить при помощи тестирования.

Об этом сообщает портал РБК-Украина, которому Степанский и дал комментарий.

По словам эксперта, штамм Омикрон инфицирует ткани верхних дыхательных путей. Именно там он и размножается, при чем делает это более интенсивно. Такая особенность дает ему возможность передаваться другому организму-носителю, независимо от иммунного отклонения.

Таким образом, лучшим способом выявить штамм Омикрон остается ПЦР-тест, который анализирует мазок из носоглотки.

Что касается экспресс-тестов, которые анализируют пробу крови, то во время такого тестирования проверяется уровень иммуноглобулинов. Это белки-антитела, которые вырабатывает организм при наличии в нем вируса.

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