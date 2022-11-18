ВСУ могут помешать российской армии закрепиться на востоке Херсонской области — ISW

После отступления с правого берега в Херсонской области российские оккупанты пытаются укрепиться на востоке области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их информации, ВСУ могут помешают армии рф* закрепиться на этих позициях.

Речь идет о маршрутах из Новой Каховки в Армянск и Геническ, а также захвате огневого контроля трассы М14 в сторону Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.

Аналитики подчеркнули, что ВСУ уже начали бить по районам скопления сил оккупантов и их военным объектам на этих маршрутах и это может помешать дальнейшему укреплению войск рф.

Ранее Курсор писал, что американский эксперт рассказал, почему переговоры с путиным бессмысленны. Эксперт отмечает, что переговоры не могут положить конец войне россии* против Украины, они могут только приостановить ее.

Мы сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что от западных партнеров поступали сигналы о том, что президент рф владимир путин готов к прямым переговорам.

Также наш сайт информировал, что песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины. кремль без доли стеснений признал, что вынуждает страдать мирное население.

Наша редакция сообщала, что в видеобращении к саммиту G20 Зеленский озвучил украинскую «формулу мира». Он сказал, что Киев не пойдет на «Минск-3», потому что больше не доверяет россии, нарушающей договоренности. Он сказал, что Украина «не даст рф переждать и нарастить силы».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!