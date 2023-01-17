ВСУ показали эффектное видео уничтожения самого современного российского танка

На Донецком направлении в районе Сватово бойцы ВСУ уничтожили гордость российского военного комплекса — танк Т-90.

Стоимость одной единицы такой «аналоговнетной» техники составляет от $2,5 до $4,5 млн.

Т-90 «Прорыв» подбили с помощью Javelin в районе Куземовки.

В сводке Генштаба Украины приводятся данные за 16 января — потери рф* среди личного состава составили 870 человек, и всего за время войны достигли 116 950.

Также ВСУ ликвидировали за сутки:

танков ‒ 3121 (+3);

боевых бронированных машин – 6215 (+11);

артиллерийских систем – 2104 (+5);

РСЗО – 441 (+3);

автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7).

Ранее Курсор сообщал жуткие подробности трагедии в Днепре: из-под завалов разрушенного ракетой дома достали тело беременной женщины.

«Курсор» сообщал, что израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине.

Также редакция информировала, что в ВСУ рассказали о боях под Соледаром: россияне бросают своих раненых умирать от холода.

Еще наш сайт писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!