Еврейское государство является не единственной страной в регионе, где в последнее время выросли военные продажи.

Израиль после начала войны в Украину дал разрешение многим странам на покупку его оборонного экспорта, на который увеличился спрос после российского вторжения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации минобороны, Иерусалим одобрил запрос 61 страны по закупке разнообразного вооружения и боеприпасов израильского производства. Для сравнения, в 2020 году это показатель составлял 42 страны.

Так, наша страна представила 56 разрешений, чтобы экспортировать беспилотные летательные аппараты (два года назад было дано 40 разрешений). Также 17 стран одобрили для обучения и наставничества, сравнивая с двумя в 2020 году. Кроме этого, в материале сказано о 83 отдельных разрешения на закупку интеллектуальных и киберсистем – 67 в 2020 году.

В правительстве Израиля не разглашают, какие именно страны получили разрешение на доступ к экспорту оборонной продукции. Однако известно, что на минувшей неделе состоялась заключение крупнейшего в истории нашей страны военного экспортного соглашения по поставке Германии системы ПВО Arrow 3 стоимостью 4 млрд долл.

Аналитики Bloomberg полагают, что оружие израильского производства стало пользоваться большим спросом после начала войны в Украине, развязанной *россией. Тем не менее Израиль является не единственной страной в регионе, где в последнее время выросли военные продажи.

К примеру, Турция начала больше экспортировать беспилотные летательные аппараты, что позволило ей обзавестись большим политическим влиянием на Ближнем Востоке и за его пределами.

Также "Курсор" сообщал, что экспорт военной продукции из Израиля за год вырос более чем на 1 млрд долларов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!