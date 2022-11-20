Ядерная угроза: глава МАГАТЭ прокомментировал взрывы на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси считает, что взрывы, повредившие некоторые системы и здания АЭС, не привели к критической угрозе ядерной безопасности, но сейчас «вопрос о создании безопасной зоны важен, как никогда».

Вечером 19 ноября и утром 20 ноября взрывы сотрясли здание Запорожской атомной электростанции. Зафиксированы повреждения строений и некоторых систем.

Об этом сообщил Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его словам, команда агентства сообщила о повреждениях, но пока они не являются критическими для ядерной безопасности.

Он подчеркнул, что вопрос о создании безопасной зоны сейчас важен, как никогда. «Тот, кто стоит за взрывами, должен немедленно остановиться».

Предварительно, никто из сотрудников станции не пострадал.

«Энергоатом» сообщает, что зафиксировано по меньшей мере 12 попаданий по объектам инфраструктуры ЗАЭС.

Там сообщили, что характер повреждений свидетельствует о том, что российские террористы целились и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска 5 и 6 энергоблоков, а также восстановления производства электроэнергии для потребностей Украины.

Ранее Курсор писал, что МАГАТЭ приняло резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничество с расследованием. Это стало второй резолюцией в 2022 году, направленной против Тегерана.

Наш сайт сообщал, что на саммите G20 Зеленский убедил Китай и Индию не поддерживать рф*. «Заявление Зеленского мировые лидеры восприняли как мнение здорового человека», — сообщил политический аналитик.

Редакция также информировала, что путин ни с кем не общается и ничего не подписывает уже десять дней — политтехнолог. По словам Михаила Шейтельмана, российский лидер ушел в очередную самоизоляцию, а в россии «окончательно размыта грань между легальным и нелегальным».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!