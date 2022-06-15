Запад не хочет развала россии — эксперт

По словам аналитика, эксперта Украинского института будущего Игоря Тышкевича, на сегодняшний день мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы ослабить российскую федерацию*, однако не хочет, чтобы произошел развал россии. Все это оказывает влияние на поставки Украине необходимого оружия.

Об этом эксперт заявил 24 каналу.

Тышкевич отметил, что мир попытается сделать так, чтобы развала россии не произошло, даже если российская федерация окажется на грани значительного ослабления. Он также добавил, что сейчас на послабление россии играют почти все страны мира, даже Китай.

Также он заявил, что ряд стран предпринимают попытки по «спасению лица» президента рф владимира путина, пытаясь протолкнуть идею заморозки войны в Украине. Эксперт добавил, что страны, обещавшие передать Украине оружие, не спешат выполнять это.

Затронув тему американской помощи Украине, эксперт заявил, что помощь зависела не так от политической позиции Украины, как от ВСУ и состояния общества.

«В первые недели войны мало кто верил, что Украина сможет противостоять россии, поэтому почти никакой помощи не было. Но где-то на четвертой-пятой неделе полномасштабного войны начала поступать реальная помощь», — пояснил он.

По мнению Тышкевича, переломным моментом, вероятно, является изгнание российских войск из-под Киева, Чернигова и Сум.

Ранее Курсор писал, что аналитики рассказали, как долго может продлиться война в Украине. По словам международных исследователей, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с россией, который может затянуться на десятилетие или даже более.

Кроме этого, Украина заявила, что получила только 10 процентов вооружений, обещанных Западом. Заместитель министра обороны Украины заявила о том, что темпы поставок западного оружия в страну слишком медленные. Из-за такого промедления россия с каждым днем захватывает все больше территорий.

Курсор также сообщал, что американский конгрессмен рассказал, почему путин решился на полномасштабную войну с Украиной.

Еще напомним, что известный американский философ рассказал, что случится с россией после войны с Украиной.