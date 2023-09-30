Украина предложила лейтенанту найти военнослужащих рф, желающих сдаться в плен по программе «Хочу жить».

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины успешно провело спецоперацию «Барыня», в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

«В результате спецоперации «Барыня» на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный рф алферов даниил владимирович*, с июня 2023 активно сотрудничавший с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих рф в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни алферова, Украина провела спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию», - сообщил Юсов.

В свою очередь сам российский военный рассказал, что связался с украинской стороной посредством проекта «Хочу жить».

«Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих рф, желающих сдаться в плен по программе «Хочу жить». За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из «Хочу жить», что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных рф, сдавшихся в плен», - уточнил алферов.

Как сообщал Курсор, группа российских оккупантов, брошенных на штурм украинской Клещиевки, записала видео с жалобами перед своей ликвидацией. 15 оккупантов из 1307-го полка вооруженных сил российской федерации* обвинили командование в том, что оно сделало из них смертников.

До этого мы писали о том, что спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины. По словам Ильи Евлаша, на Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!