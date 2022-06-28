Зеленский: Люди в Кременчуге заслуживают того же уровня безопасности, что и в Тель-Авиве

Украинский лидер обратился к мировому сообществу и призвал его признать россию государством-спонсором терроризма. Все это происходит на фоне ракетного удара по торговому центру в Кременчуге.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что россия* должна быть заклеймена как «государство-спонсор терроризма» после ракетного удара по многолюдному торговому центру в городе Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

«Люди в торговом центре в Кременчуге имеют такое же право на безопасность, как и люди в торговом центре в любой точке мира — будь то Филадельфия или Тель-Авив», — сказал он, добавив, что Украине нужна надежная система обороны от российских ракет.

«Только совершенно безумные террористы, которым не должно быть места на Земле, могут наносить ракетные удары по гражданским объектам», — заявил Зеленский на своем канале в Telegram, обвинив россию в нанесении «расчетливых ударов» по гражданской инфраструктуре.

«Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Мир может и должен остановить российский террор», — добавил Зеленский.

В понедельник российский ракетный удар поразил торговый центр в восточноукраинском городе Кременчуге, в то время как внутри находилось около тысячи человек.