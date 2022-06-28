Зеленский: Люди в Кременчуге заслуживают того же уровня безопасности, что и в Тель-Авиве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что россия* должна быть заклеймена как «государство-спонсор терроризма» после ракетного удара по многолюдному торговому центру в городе Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.
«Люди в торговом центре в Кременчуге имеют такое же право на безопасность, как и люди в торговом центре в любой точке мира — будь то Филадельфия или Тель-Авив», — сказал он, добавив, что Украине нужна надежная система обороны от российских ракет.
«Только совершенно безумные террористы, которым не должно быть места на Земле, могут наносить ракетные удары по гражданским объектам», — заявил Зеленский на своем канале в Telegram, обвинив россию в нанесении «расчетливых ударов» по гражданской инфраструктуре.
«Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Мир может и должен остановить российский террор», — добавил Зеленский.
В понедельник российский ракетный удар поразил торговый центр в восточноукраинском городе Кременчуге, в то время как внутри находилось около тысячи человек.
Ранее Курсор писал, что эксперт озвучил вероятность российского ядерного удара по Украине. Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в россии* обсуждалось применение тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине.
Курсор информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. В россии снова грозят третьей мировой войной из-за того, что Украина может официально вступить в Североатлантический Альянс.
Курсор писал, что в россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.
Кроме этого, в Офисе президента Украины объяснили ракетный удар по Кременчугу со стороны рф. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему россия решилась на обстрел Кременчуга.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!