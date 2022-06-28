В россии озвучили условие начала третьей мировой войны

В россии* снова грозят третьей мировой войной из-за того, что Украина может официально вступить в Североатлантический Альянс.

По словам заместителя совбеза рф дмитрия медведева, любая попытка посягнуть на Крым будет расцениваться как объявление войны россии.

Политик также заявил, что вступление Украины в НАТО опаснее для российской федерации, чем вступление в Альянс Финляндии и Швеции.

«Украина в НАТО на порядок опаснее для нашей страны. И связано это с тем, о чем неоднократно говорил президент владимир путин. Наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда» — заявил медведев российским СМИ.

Он предупредил, если кто-то посягнет на Крым — это равносильно объявлению войны рф. Он добавил, если эта угроза будет исходить от страны, входящей в НАТО, то это спровоцирует конфликт со всем Североатлантическим альянсом, то есть «Третья мировая война. Тотальная катастрофа».

Медведев также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в Альянс не угрожает россии, потому что между странами установлены «уважительные». Кроме этого, у этих стран отсутствуют какие-либо территориальные споры с россией.

«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье. НАТО и так рядом с нашей страной, без Швеции и Финляндии. Но, безусловно, мы будем готовы к ответным шагам. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и ВМФ на северных направлениях», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что в россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.

Кроме этого, в Офисе президента Украины объяснили ракетный удар по Кременчугу со стороны рф. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему россия решилась на обстрел Кременчуга.

Редакция Курсора сообщала, что появились жуткие фотографии с места событий. На них можно увидеть работу пожарных, которые тушат огонь. Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.

Наш сайт публиковал страшные кадры из Украины: российские ракеты попали в многолюдный торговый центр.

Курсор писал, что владимир путин делает всё, чтобы начать Третью мировую войну. Если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.