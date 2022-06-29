Зеленский: россия хочет диктовать мировой порядок

Президент Украины Владимир Зеленский: «Это война за право диктовать условия в Европе — за то, каким будет будущий мировой порядок».

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам НАТО, что его стране нужно больше оружия и денег для защиты от россии*, предупредив, что амбиции Москвы не ограничиваются Украиной.

«Это не война, которую россия ведет только против Украины. Это война за право диктовать условия в Европе — за то, каким будет будущий мировой порядок», — сказал он в виртуальном обращении к саммиту западного оборонного альянса в Мадриде. Зеленский также заявил, что россия хочет «поработить» прибалтийскую Литву.

«Вот почему необходимо поддержать Украину оружием, финансами и политическими санкциями против россии, которые остановят ее способность платить за войну».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО. По словам эксперта, война в Украине с россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.

Также наш сайт информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. Ранее наш сайт сообщал, что Стивен Кинг назвал обстрелы в Украине террористическими атаками.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что у путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума.