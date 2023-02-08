Зеленский прибыл в Великобританию: видео с Даунинг-стрит

Зеленский встретился с премьер-министром Сунаком в Лондоне, чтобы «лично поблагодарить британский народ» за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на самолете Королевских ВВС в лондонский аэропорт Станстед к северу от столицы. Премьер-министр Риши Сунак поприветствовал его на летном поле, разместив в Твиттере фотографию, на которой он обнимает украинского лидера.

Rishi Sunak and Volodymyr Zelensky embrace as the Ukrainian president arrives in the UK. pic.twitter.com/cxAgncF9q3 — Times Radio (@TimesRadio) February 8, 2023

«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку», — написал Зеленский в Instagram.

Зеленский и Сунак недолго попозировали для фотографий перед знаменитой черной дверью, ведущей в резиденцию премьер-министра Великобритании. Было слышно, как сотрудники на Даунинг-стрит аплодировали входу украинского лидера.

Prime Minister Rishi Sunak greets Volodymyr Zelensky at Downing Street Ukraine's president is making his first visit to the UK since the Russian invasion https://t.co/FifinyHyUO pic.twitter.com/6dZN1RLqi7 — BBC News (UK) (@BBCNews) February 8, 2023

President Zelensky arrives with PM Sunak at 10 Downing Street. The Ukrainian leader thanks the UK and its people for support “from the first days of the Russian full-scale invasion.” pic.twitter.com/6gsKwBMwou — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 8, 2023

Позже Зеленский выступит перед парламентом, а также встретится с королем Чарльзом III и британскими военачальниками во время своего визита.

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