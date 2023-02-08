Зеленский прибыл в Великобританию: видео с Даунинг-стрит

14:46, Сегодня
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Фото: president.gov.ua

Зеленский встретился с премьер-министром Сунаком в Лондоне, чтобы «лично поблагодарить британский народ» за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на самолете Королевских ВВС в лондонский аэропорт Станстед к северу от столицы. Премьер-министр Риши Сунак поприветствовал его на летном поле, разместив в Твиттере фотографию, на которой он обнимает украинского лидера.

«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку», — написал Зеленский в Instagram.

Зеленский и Сунак недолго попозировали для фотографий перед знаменитой черной дверью, ведущей в резиденцию премьер-министра Великобритании. Было слышно, как сотрудники на Даунинг-стрит аплодировали входу украинского лидера.

Позже Зеленский выступит перед парламентом, а также встретится с королем Чарльзом III и британскими военачальниками во время своего визита.

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