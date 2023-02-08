Зеленский прибыл в Великобританию: видео с Даунинг-стрит

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на самолете Королевских ВВС в лондонский аэропорт Станстед к северу от столицы. Премьер-министр Риши Сунак поприветствовал его на летном поле, разместив в Твиттере фотографию, на которой он обнимает украинского лидера.
«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку», — написал Зеленский в Instagram.
Зеленский и Сунак недолго попозировали для фотографий перед знаменитой черной дверью, ведущей в резиденцию премьер-министра Великобритании. Было слышно, как сотрудники на Даунинг-стрит аплодировали входу украинского лидера.
Позже Зеленский выступит перед парламентом, а также встретится с королем Чарльзом III и британскими военачальниками во время своего визита.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.