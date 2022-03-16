Зеленский официально выступит перед Кнессетом через Zoom

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед израильским Кнессетом из Киева по видеосвязи в начале следующей недели, вероятно, в воскресенье.

Поскольку Кнессет в настоящее время находится на зимних каникулах, «предпринимаются шаги для обеспечения того, чтобы как можно больше членов Кнессета присутствовали на обращении лично».

Ранее спикер Кнессета Микки Леви связался с украинскими официальными лицами, которые потребовали принятия специальных мер для организации виртуальной встречи.

Зеленский во вторник выступил перед канадским парламентом, попросив Канаду помочь «закрыть небо» над Украиной. На прошлой неделе он обратился к британскому парламенту по видеосвязи с речью, повторяющей призыв покойного британского премьер-министра Уинстона Черчилля к сплочению во время Второй мировой войны. «Мы будем сражаться в лесах, полях, на улицах», — сказал он во время выступления под аплодисменты членов британского парламента.

Президент Украины также выступил перед Конгрессом США.

«Курсор» писал ранее, что Зеленский выступил перед Когрессом, заявив, что россия превратила украинское небо в источник смерти.

Также мы ранее писали, что Польша призывает к вооруженной «миротворческой миссии НАТО для помощи Украине. Вице-премьер Польши заявляет, что НАТО должно сделать все для того, чтобы в Украине воцарил мир — по его мнению для этого недостаточно «невооруженной миссии».