Исторически нейтральная Швейцария применит к России все санкции, введенные ЕС

Швейцария отныне не нейтральная страна. Президент государства заявил, что к России будут применены все санкции, которые ввел Евросоюз.

Швейцария отказалась держать нейтралитет по отношению к государству-оккупанту и приняла решение поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине, передает Tribune de Geneve.

Таким образом, Швейцария замораживает активы президента РФ Владимира Путина, премьера Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эти санкции вступают в силу немедленно. Приближенным к Путину и российским олигархам запрещен въезд в государство.

Также Швейцария реагирует на серьезные нарушения международного публичного права, за которые несут ответственность эти люди.

Швейцария будет участвовать в предоставлении гуманитарной помощи украинским беженцам. Член Федерального совета Швейцарии Карин Келлер-Саттер представит совету вариант приема беженцев, чтобы дать защиту нуждающимся украинцам.

Курсор также писал, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Кроме того, напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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