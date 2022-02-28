Исторически нейтральная Швейцария применит к России все санкции, введенные ЕС

Швейцария отказалась держать нейтралитет по отношению к государству-оккупанту и приняла решение поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине, передает Tribune de Geneve.
Таким образом, Швейцария замораживает активы президента РФ Владимира Путина, премьера Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эти санкции вступают в силу немедленно. Приближенным к Путину и российским олигархам запрещен въезд в государство.
Также Швейцария реагирует на серьезные нарушения международного публичного права, за которые несут ответственность эти люди.
Швейцария будет участвовать в предоставлении гуманитарной помощи украинским беженцам. Член Федерального совета Швейцарии Карин Келлер-Саттер представит совету вариант приема беженцев, чтобы дать защиту нуждающимся украинцам.
Курсор также писал, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.
Кроме того, напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.
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