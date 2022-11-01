Зеленский показал последствия ночных прилетов по Николаеву

По словам президента Украины, единственным возможным финалом циничной тактики россии станет поражение и справедливое наказание за все преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ночных прилетов российских ракет С-300 по домам мирных украинцев в Николаеве.

Соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы украинского государства во вторник, 1 ноября.

«Что несет «русский мир» украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруха. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления», – отметил Зеленский.

Как сообщал Курсор, на днях украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что украинские защитники вытесняют врага и обязательно обеспечат победу своего государства. Армия рф не сможет сломить смелость украинских воинов, их дух и преданность.