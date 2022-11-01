Зеленский показал последствия ночных прилетов по Николаеву

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ночных прилетов российских ракет С-300 по домам мирных украинцев в Николаеве.
Соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы украинского государства во вторник, 1 ноября.
«Что несет «русский мир» украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруха. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления», – отметил Зеленский.
Как сообщал Курсор, на днях украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что украинские защитники вытесняют врага и обязательно обеспечат победу своего государства. Армия рф не сможет сломить смелость украинских воинов, их дух и преданность.
«Держим позиции. Защищаем нашу землю», — написал глава государства под снимками, на которых запечатлены бойцы ВСУ во время работы. Несокрушимость украинцев и последствия прихода «русского мира» на территорию страны должен видеть весь мир, не раз говорили украинские политики.
Курсор писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!