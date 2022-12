Зеленский в эфире Netflix рассказал анекдот об одесских евреях и НАТО

На стриминговом сервисе Netflix 12 декабря появился новый выпуск программы My Next Guest Needs No Introduction («Мой следующий гость не нуждается в представлении»), в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

45-минутный специальный сюжет вращается вокруг полномасштабного вторжения *россии в Украину. Эпизод начался с того, что ведущий шоу прибывает Дэвид Леттерман в Киев, столицу Украины, вместе со своей командой сотрудников, чтобы встретиться с Зеленским. Во время одной из своих остановок он встретил на вокзале молодую женщину, которая попросила передать президенту Украины свои мысли и молитвы.

Разговор Зеленским и Леттерманом произошел на станции метро, ​​которая считается самым безопасным местом в Украине на фоне возможных обстрелов и атак беспилотников. Когда они, наконец, начали разговор, Зеленский высказал свои мысли о продолжающейся войне, российской пропаганде, путине и прочих вещах.

«Я видел его (путина – прим.ред.), и я видел его желание жить, он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, что если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Именно лично к нему», – поделился Зеленский и рассказал, как смерть путина повлияет на войну.

В этом специальном эпизоде ​​чата есть много прерываний, в том числе на движущиеся поезда и аварийные сирены. Это прекрасно показывает ситуацию в Украине и повседневную жизнь ее людей. В какой-то момент даже Зеленский говорит о том, к чему люди привыкли, и о том, насколько трагичными были обстоятельства.

По мнению Зеленского, россия стала символизировать пустоту. Никто не жмет руку ее руководителям, не приглашает на соревнования или культурные мероприятия.

«Это и есть изоляция. Это и есть, что тебе не жмут больше руку. Мне так кажется. И из этой изоляции есть только один выход – уважение к международному праву. Признать суверенитет, территориальную целостность… Вопрос не только в Украине. Вопрос во всех государствах. Грузия, Молдова… Там они тоже, как говорится, наследили «, – сказал он.

Помимо этого, президент Украины дополнил беседу анекдотом о двух одесских евреях, между которыми при встрече завязался диалог:

Ну что? Как там ситуация? Что говорят?

Ну, что говорят? Говорят, война.

Что за война?

россия воюет с НАТО.

Что, серьезно?

Да, да, война. Россия сражается с НАТО.

И что, как там?

Ну, как там, что. Россияне… 70 000 военных погибли. Все ракеты почти потратили. Многие техники поломаны, взорваны. Такая ситуация.

А что НАТО?

А что НАТО? НАТО еще не подъехало.

Также Зеленский заявил в ходе программы массированные ракетные обстрелы рф не сломят украинский народ. По его информации, 98% населения готовы жить «пусть без света, пусть без воды – но точно без россии».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!